Lenovo показала складной планшет Folio

Компания Lenovo показала на своем ежегодном мероприятии Lenovo Tech World концепт складного устройства Folio, который может функционировать как планшет или смартфон.

Что интересно, планшет складывается не дисплеем внутрь, а дисплеем наружу. Таким образом, в сложенном состоянии с обеих сторон гаджета виден тачскрин, его можно использовать как современный смартфон, а сгиб — для отображения служебной информации как кромки у Galaxy Edge.

В основе гаджета лежит довольно древний чипсет Snapdragon 800. Также он оснащен дисплеем диагональю 7,8 дюйма и разрешением 1920 x 1440 пикселей, а в сложенном состоянии диагональ составляет 5,5 дюйма.

Источник
GizmoChina
Теги
ANDROID планшет LENOVO Lenovo Folio

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