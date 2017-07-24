Ученые заявили, что жизнь на Марсе не могла существовать тысячу лет назад

Дейна Рорабейкер (Dana Rohrabacher), политик-республиканец из США, спросил у специалиста NASA о Марсе и возможности существования жизни там 1000 лет назад. Вопрос был задана в рамках выступления перед представителями Комитета по науке, космосу и технологиям США и обсуждения важных научно-технических проектов, в том числе запуска марсохода в 2020-ом году. 

На вопрос о возможной жизни на красной планете тысячу лет назад ученый ответил: "Марс был другим не тысячи лет назад, а миллиарды лет назад. Подтверждений существования цивилизаций на Марсе нет". 

Специалист NASA также сообщил, что в далеком прошлом на Марсе были озера, реки, горячие источники, однако, там могди бы выжить исключительно микробы. 

Источник
Los Angeles Times
Теги
космос наука марс

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