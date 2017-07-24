Стивен Хокинг предрекает кипящие океаны и кислотные дожди на Земле

Знаменитый английский физик Стивен Хокинг (Steven Hawking) резко высказался о решение Дональда Трампа (Donald Trump), президента США, выйти из Парижского соглашения по климату. Хокинг уверен, что климат ждут колоссальные изменения, а Землю чудовищные последствия в будущем. Затронет всех жителей Земли, уверен ученый.

В интервью зарубежным СМИ Хокинг заявил, что Землю ждут кипящие океаны, кислотные дожди, температура воздуха около 250 градусов. В итоге наша планета станет похожей на Венеру. 

"Изменение климата это одна из самых страшных угроз для человечества. Лучше действовать сейчас, тогда мы сможем предотвратить катастрофу". 

Также Хокинг добавил, что, в случае катастрофических изменений климата, люди смогут спастись на других планетах и Луне. 

Источник
EPEAK
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космос планета

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