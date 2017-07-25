Что случилось 24 июля 2017 года?

В сеть утекло изображение задней панели LG V30. В сети появились изображения концепта смартфона HTC U12. Snapdragon 836 может дебютировать в смартфоне Google Pixel 2, а не в Galaxy Note 8. В сеть утекли реальные фотографии смартфона Moto Z2 Force.

Samsung Galaxy Note 8, вероятно, получит расцветку «глубокий синий». В сеть утекли новые качественные изображения смартфона Samsung Galaxy S8 Active. Троян BankBot заразил сотни приложений для Android. Стивен Хокинг предрекает кипящие океаны и кислотные дожди на Земле.

Ученые заявили, что жизнь на Марсе не могла существовать тысячу лет назад. В Японии построили самую длинную солнечную электростанцию. 

Трепещите, Microsoft прекращает поддержку Paint! Водонепроницаемый LG Q8 с двумя дисплеями выходит в Европе. 

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