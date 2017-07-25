Google запускает SOS-сигналы в Поиске и Картах

Компания Google сообщила о запуске так называемых SOS-оповещений (SOS Alerts) и Поиске и Картах, которые будут сообщать об экстренных ситуациях во время природных или техногенных катастроф.





В рамках инициативы, призванной помочь пользователям справляться с непредвиденными обстоятельствами, также будут предоставляться свежие новости, информация от местных властей, горячие линии и сайты и другая полезная информация.

Пользователи вблизи к зонам чрезвычайного происшествия получат оповещения на мобильные устройства. Google обещает предоставлять информацию в режиме реального времени, для этого компания сотрудничает с различными организациями, включая Красный крест и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.