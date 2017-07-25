Huawei запустила часы Huawei Watch 2 Porsche Design в Европе

Компания Huawei запустила версию Porsche Design своих смарт-часов Huawei Watch 2. О том, что ожидается люксовое издание гаджета, мы узнали еще в феврале на MWC 2017. 

Новинка стоит 925 долларов (795 евро) и на данный момент доступна исключительно в Европе (включая Великобританию). Информации о том, когда устройство можно будет приобрести в других странах, нет. 

От обычной версии Huawei Watch 2 модель Porsche Desing отличается лишь визуально. 

Источник
Porsche Design
Теги
смарт-часы Huawei Watch 2 Porsche Design

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