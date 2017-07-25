Внутри Луны обнаружили воду

Ученые из Брауновского университета (США) сообщают, что международному коллективу планетологов удалось обнаружить внутри Луны воду. Исследование на эту тему было опубликовано в журнале Nature Geoscience. 

Специалистами с помощью спектрального анализа были изучены данные лунного спутника Chandrayaan-1 (Индия) и определен химический состав древних вулканических отложений на поверхности Луны. Выяснилось, что на них много воды. Наружу, по мнению ученых, вода попала из недр Луны. И это доказывает, что внутри нашего спутника ее довольно много.

В вулканических отложениях, сообщают исследователи, примерно 0,05% воды. По мнению ученых, в будущем воду можно извлечь и использовать так или иначе в лунных миссиях. 

Источник
Лента
Теги
космос Луна

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Jaguar Land Rover оснастит свои автомобили Яндекс.Навигатором и Музыкой
Бот Microsoft сообщил о превосходстве Linux над Windows
На eBay продается фургон слежки ФБР

Обсуждаемое

Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 75
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 33
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30