Google отказывается от Живого Поиска

Компания Google откажется от функции Живого Поиска (Google Instant). Об этом сообщил представитель компании изданию Search Engine Land.





По словам представителя, Google решила отказаться от Живого Поиска, поскольку сейчас все больше поисковых запросов приходит с мобильных устройств. Изначально, запуская Живой Поиск разработчики старались добиться повышения скорости выдачи нужной информации пользователям, а на мобильных устройствах для этого подойдут другие способы.

Google запустила Живой Поиск в 2010 году, система пытается угадать поисковый запрос и сразу показывает результаты поиска по мере того, как пользователь вводит запрос.