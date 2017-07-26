«Лаборатория Касперского» объявила о создании мирового бесплатного антивируса под названием Kaspersky Free. Евгений Касперский написал в своем блоге, что выпуск приурочен к 20-летию компании. Бесплатный антивирус предоставляет базовую защиту компьютера и не конкурирет с платными программами.

Kaspersky Free включает файловый, почтовый и веб-антивирус, имеет функцию автоматичесокго обновления, самозащиты и карантина.

Сначала, в июле, бесплатный антивирус будет распространяться в США, Канаде, странах тихоокеанской Азии и в Казахстане. В сентябре его запустят в Индии, Гонконге, на Ближнем Востоке, в Турции, Африке, Латинской Америке. До Евросоюза антивирус доберется в октябре. Тогда же он появится в Японии и Южной Корее.

В России, Белоруссии, Китае и на Украине антивирус уже успешно работает с 2016-го года.