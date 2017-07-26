Самолеты-разведчики NASA снимут солнечное затмение

Самолеты-разведчики НАСА WB-57F будут следить и снимать с воздуха солнечное затмение, которое на территории США ожидается 21 августа. Самолеты взлетят в Техасе и последуют за тенью Луны на высоте 15 200 метров, полет продлится 3,5 минуты. Небо, по словам экспертов, на такой высоте в 20-30 раз темнее, чем у Земли, кроме того, меньше турбулентность атмосферы, что позволит увидеть даже самые мелкие детали структуры и движение солнечной короны.

Ученые хотят получить снимки солнечной короны в сверхвысоком разрешении. Это позволит увидеть нановспышки, анализ которых должен помочь ученым определить направления движения, силу и размер магнитных волн солнечной короны.