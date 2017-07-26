Внедряемого в тело человека робота показали на видео

Американские, китайские и израильские ученые совместно представили впечатляющее видео с крошечным роботом, внедряемым в тело человека. В будущем такие технологии планируется использовать для точечной доставки препаратов к пораженным органам человека для их восстановления.

Маленький робот состоит из трех золотых частиц, длина которых равняет 5 микрометров. Соединены между собой они особыми серебряными петлями. Робот способен достичь скорости 5,5 микрометров в секунду. Движения регулируются магнитным полем.

В будущем таких роботов планируется делать биоразлагаемыми.

Ученые предполагают, что первые серийные образцы, предназначенные для доставки препаротов через мочевыводящие пути, покажут уже в течение ближайших пяти лет.