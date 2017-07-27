Что случилось 26 июля 2017 года?

"Лаборатория Касперского" объявила о создании мирового бесплатного антивируса. Самолеты-разведчики NASA снимут солнечное затмение с неба. Внедряемого в тело человека робота показали на видео. Microsoft все-таки не станет уничтожать Paint. Любимый графический редактор остается. 

GTA Online принесла уже больше 1 миллиарда долларов. В Великобритании хотят запретить бензиновые и дизельные автомобиль к 2040 году. Naughty Dog показала геймплей Uncharted: The Lost Legacy. А Colorful представила видеокарту iGame GTX 1080 Ti Kudan.

Xiaomi Mi 5X с двойной камерой представлен официально. Домашняя мультирум система JBL Playlist вышла в России. Помощневший Samsung Galaxy S8+ стал доступен в России. В Москве установили более тысячи базовых станций 4G в этом году.

Xiaomi представила оболочку MIUI 9

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