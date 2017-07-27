Задержанный в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд россиянин оказался основателем биржи BTC-E

Вчера мы писали, что в Греции был задержан россиянин, которого подозревают в создании схемы по отмыванию $4 миллиардов через Bitcoin'ы. Оказывается, Александр Винник является ключевой персоной в одной из крупнейших русскоязычных бирж криптовалюты BTC-E.

В 2013 году сообщалось, что биржа BTC-E была создана бывшими сотрудниками технопарка «Сколково» Алексеем и Александром.

38 летний Александр Винник был арестован и доставлен в прокуратуру Салоников, запущена процедура по экстрадиции в США, о чем сообщили греческие СМИ. Отследить Винника смогли через счет WebMoney. По версии ФБР, Винник с 2011 года являлся руководителем преступной группы, легализовавшей доходы от криминальной деятельности через сервисы обмена криптовалют.

По данным греческого издания Daily Thess, Винник был задержан в одном из самых дорогих отелей Халкидики, где он отдыхал. За ним несколько месяцев вели наблюдение сотрудники греческой полиции и ФБР. Сам Винник отрицает свою вину.

BTC-E является популярной интернет-площадкой обмена, на которой ведутся торги между обычными валютами и криптовалютами в реальном времени.