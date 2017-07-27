Актер, сыгравший Дарта Вейдера в «Изгой-один», может появиться в фильме о Хане Соло

Сайт MakingStarWars сообщает, что актер Спенсер Уайлдлинг (Spencer Wildling), сыгравший легендарного Дарта Вейдера в фильме «Изгой-один. Звездные Войны: Истории», снова может появиться в фильме во вселенной «Звездных Войн». Речь идет о проекте, повествующем о нелегкой судьбе Хана Соло. Над картиной трудится режиссер Рон Ховард (Ron Howard).

Впрочем, не исключено, что Уайлдлинг выступит в роли какого-то другого персонажа. Создатели картины комментариями по этому поводу не делятся.

Фильм о Хане Соло должны показать в мае 2018-го года.