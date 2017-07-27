Онлайн-кинотеатр ivi появился на телевизорах и Xbox за пределами России

Команда онлайн-кинотеатра ivi сообщила, что фирменное приложение стало доступно для установки на смарт-телевизорах и игровых приставках по всему миру. В результате, русскоязычные пользователи, проживающие за границей, получили доступ к фирменному приложению ivi на «умных» телевизорах LG и игровых приставках Xbox One.





Напомним, зрители в России и СНГ могут получить доступ к онлайн-кинотеатру ivi со множества разных платформ: на сайте, через приложения для Smart TV и мобильных устройств на базе iOS / Android, а также с помощью специальной «красной кнопки», которую можно найти на пультах смарт-телевизоров LG.

Тем не менее, до недавнего времени возможности зарубежных подписчиков онлайн-кинотеатра были ограничены отсутствием приложения для Smart TV и игровых приставок. Теперь же в магазине приложений на LG Smart TV и Xbox One появится ivi, правда для этого потребуется дождаться очередного обновления системного ПО.

Для просмотра будут доступны российские фильмы, мультфильмы и сериалы, а также фильмы производства стран СНГ. Стоимость подписки на контент – 4,99 доллара или евро ежемесячно, в зависимости от страны.