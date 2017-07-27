Онлайн-кинотеатр ivi появился на телевизорах и Xbox за пределами России

Команда онлайн-кинотеатра ivi сообщила, что фирменное приложение стало доступно для установки на смарт-телевизорах и игровых приставках по всему миру. В результате, русскоязычные пользователи, проживающие за границей, получили доступ к фирменному приложению ivi на «умных» телевизорах LG и игровых приставках Xbox One.


Напомним, зрители в России и СНГ могут получить доступ к онлайн-кинотеатру ivi со множества разных платформ: на сайте, через приложения для Smart TV и мобильных устройств на базе iOS / Android, а также с помощью специальной «красной кнопки», которую можно найти на пультах смарт-телевизоров LG.

Тем не менее, до недавнего времени возможности зарубежных подписчиков онлайн-кинотеатра были ограничены отсутствием приложения для Smart TV и игровых приставок. Теперь же в магазине приложений на LG Smart TV и Xbox One появится ivi, правда для этого потребуется дождаться очередного обновления системного ПО.

Для просмотра будут доступны российские фильмы, мультфильмы и сериалы, а также фильмы производства стран СНГ. Стоимость подписки на контент – 4,99 доллара или евро ежемесячно, в зависимости от страны.

Источник
ivi
Теги
Россия LG телевизор игровая приставка Xbox One онлайн-кинотеатр ivi

Комментарии

Материалы по теме

4K-приставки NVIDIA Shield TV и Shield TV Pro доступны в России

9 февраля

65-дюймовый OLED-телевизор LG OLED65W7V вышел в России

8 июня

77-дюймовый OLED-телевизор LG Signature 77G6V вышел в России

18 января

E3 2014: Консоль Xbox One выйдет в России 5 сентября

9 июня 2014

LG выпускает линейку OLED-телевизоров 2016 года в России

9 августа 2016

LG выпустила OLED-телевизор G6V Signature в России

27 сентября 2016
Из рубрикиНаука и технологии
В России предлагают контролировать телефоны по IMEI
NASA создает сверхзвуковой пассажирский самолет
Задержанный в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд россиянин оказался основателем биржи BTC-E

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 86
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 37
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 31