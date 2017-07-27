NASA создает сверхзвуковой пассажирский самолет

Компания NASA работает над концепцией сверхзвукового пассажирского самолета и собирается потратить на проект 390 миллионов долларов за 5 лет. За эти деньги предполагается создать работающий прототип воздушного судна с низким уровнем шума от двигателей.

Уменьшенная модель самолета от инженеров NASA и Lockheed Martin уже была испытана в аэродинамической трубе в июне 2017-го года. Предполагается, что уровень шума не превысит 65 дБА — примерно, как в автомобиле. Именно низкий уровень шума должен стать главной отличительной чертой нового сверхзвукового самолета от старых, вроде «Конкорда» (звучит на все 90 дБА) и Ту-144.

Предполагается, что, если испытания окажутся успешными, то самолет будет летать на высоте 16 700 метров, время перелета между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом сократится вдвое, с 6 часов до 3 часов.

Коммерческие образцы должны представить к 2020 году. Финансирование проекта на 2018 год уже включено в проект бюджета США.

В случае успешных испытаний NASA попросит Конгресс США снять запрет на полеты сверхзвуковых самолетов над территорией страны, введенный в 1973 году.