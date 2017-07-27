В России предлагают контролировать телефоны по IMEI

В России могут запустить специальный реестр, который позволит контролировать оборот мобильных телефон по IMEI. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сенатора Людмилы Боковой.


IMEI расшифровывается как International Mobile Equipment Identity или международный идентификатор мобильного оборудования. Он представляет собой уникальный для каждого аппарата номер. Тем не менее, у разных производителей номера IMEI могут совпадать, что создает дополнительную проблему для подобных попыток контроля телефонов по IMEI.

По словам источника, этот вопрос обсуждался Комиссией при Совете федерации. Бокова сообщила журналистам: «На первом этапе предлагается установить запрет на продажу телефонных аппаратов без IMEI на территории РФ, а на втором этапе — подготовить соответствующие изменения в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». Затем планируется решить вопрос с ответственностью за перепрошивку смартфонов, создание реестра IMEI и взаимодействие с операторами.

Реестр IMEI будет синхронизироваться с данными SIM-карт. По задумке, такой реестр поможет в поиске украденных устройств, а также ограничит серый рынок смартфонов. В заседании комиссии принимали участие представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФТС, МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, МТС, ВымпелКома, МегаФона, Tele2, Apple, Samsung, М.Видео, ассоциаций РАТЭК и АКИТ.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Россия телефон IMEI

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