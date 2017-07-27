Ученые обнаружили в Солнечной системе огромное количество комет

Ученые их NASA сообщают, что в Солнечной системе летает огромное количество комет. Их куда больше, чем предполагалось ранее. Комет с ядром более 1 км в 7 раз больше, чем было известно до этого, заявляют специалисты. Выяснить это удалось благодаря данным, собранным космическим инфракрасным телескопом WISE.

В Солнечную систему кометы прилетают из Облака Оорта, расположенного по окраинам. Более того, к Земле кометы подлетают также в 7 раз чаще, чем считалось ранее. Телескопу WISE удалось обнаружить 164 кометы, многие из которых представляют потенциальную опасность и имеют диаметр более 2,1 км. Столкновения с такими объектами могут нанести серьезный вред людям.

Кометы из Облака Оорта могут оказаться обломками, оставшимися от небесных тел во время формирования Солнечной системы. 

Источник
NASA
Теги
космос солнечная система

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