На российском компьютере «ВК Эльбрус 401-РС» запустили GTA: Vice City

Сотрудник ИНЭУМ им. И.С. Брука Максим Горшенин показал, на что способен новый российский компьютер «ВК Эльбрус 401-PC», созданный на базе 4-ядерного процессора «Эльбрус-4С». PC оснащен 1 ГБ оперативной памяти и заморской видеокартой Radeon HD 6450.

На компьютере установлена операционная система Windows 7, а поиграть на нем решают в популярную игру 2002-го года GTA: Vice City. При загрузке проекта на экране виден логотип пиратской релиз-группы.

«Теперь на "Эльбрусе" запускается винда и игрушки — для демонстрации производительности (GTA играется на очень средних настройках) и вообще возможности работать. "Эльбрус" при этом притворяется Пентиумом — двумя ядрами, а другие два ядра транслируют код х86 в коды "Эльбруса". На новом восьмиядерном "Эльбрусе-8С" транслировать будут тоже два ядра, а притворяться интелом будут уже шесть ядер», — пишет Горшенин в своем блоге.

Источник
ЖЖ
Теги
Россия компьютер Эльбрус

Комментарии

Материалы по теме

19,5-дюймовый моноблок Lenovo N300 на базе Android выходит в России

25 сентября 2014

Железный цех №28. Итоги 2015 года: процессоры, материнские платы, память

30 декабря 2015

Компактный и мощный геймерский компьютер ASUS ROG G20 выходит в России

19 декабря 2014

Медведев прокатился на автобусе-беспилотнике «Шатл»

21 июля

Новые настольные ПК Lenovo H30 и H50 вышли в России

24 декабря 2014

Объявлена российская цена безрамочного Doogee Mix

20 июля
Из рубрикиНаука и технологии
NASA создает сверхзвуковой пассажирский самолет
Задержанный в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд россиянин оказался основателем биржи BTC-E
Ученые обнаружили в Солнечной системе огромное количество комет

Обсуждаемое

Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 37
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30