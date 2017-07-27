На российском компьютере «ВК Эльбрус 401-РС» запустили GTA: Vice City

Сотрудник ИНЭУМ им. И.С. Брука Максим Горшенин показал, на что способен новый российский компьютер «ВК Эльбрус 401-PC», созданный на базе 4-ядерного процессора «Эльбрус-4С». PC оснащен 1 ГБ оперативной памяти и заморской видеокартой Radeon HD 6450.

На компьютере установлена операционная система Windows 7, а поиграть на нем решают в популярную игру 2002-го года GTA: Vice City. При загрузке проекта на экране виден логотип пиратской релиз-группы.

«Теперь на "Эльбрусе" запускается винда и игрушки — для демонстрации производительности (GTA играется на очень средних настройках) и вообще возможности работать. "Эльбрус" при этом притворяется Пентиумом — двумя ядрами, а другие два ядра транслируют код х86 в коды "Эльбруса". На новом восьмиядерном "Эльбрусе-8С" транслировать будут тоже два ядра, а притворяться интелом будут уже шесть ядер», — пишет Горшенин в своем блоге.