Apple начала выплачивать 2 миллиарда долларов Nokia

Стала известна сумма, в которую компании Apple обошлось урегулирование патентных споров с Nokia. На текущей неделе Nokia опубликовала финансовые результаты второго квартала 2017 года и упомянула в них некие предварительные отчисления в размере 1,7 миллиарда евро, то есть около 2 миллиардов долларов США.





Часть из этих отчислений была признана уже в прошедшем квартале. Ресурс Nokiamob связался с представителями Nokia и те подтвердили, что данные отчисления получены от Apple.

Напомним, в мае 2017 года Nokia и Apple объявили о прекращении патентных споров. Они сумели прийти к соглашению, уладив все свои споры, связанные с интеллектуальной собственностью. Результатом урегулирования стала подписанная многолетняя патентная лицензия. Тогда сумма за урегулирование и размеры патентных отчислений не были названы.