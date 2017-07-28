Суд в Санкт-Петербурге заблокировал сорок биткоин-сайтов

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке сорока сайтов, занимающихся криптовалютой. Изначально в суд обратилась прокуратура Санкт-Петербурга с заявлением о проверке этих интернет-сайтов.





Как сообщается в постановлении суда, прокуратура отметила, что " на данных Интернет-сайтах размещена информация об «электронной валюте» Bitcoin (биткоин), представляющей собой виртуальное средство платежа и накопления. Указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью, не содержит информации о ее держателя", и имеет ряд других не поразившихся прокуратуре параметров.

В связи с этим прокуратура попросила признать информацию на этих ресурсах запрещенной для распространения в России. Суд пришел к решению удовлетворить это требование. Суд ссылается на то, что введение на территории Российской Федерации других денежных единиц, помимо рубля, и выпуск денежных суррогатов запрещаются, а также что в текущих обстоятельствах криптовалюты, в том числе и биткоины, являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории Российской Федерации.

В результате, в реестр запрещенных сайтов будут включены https://www.netex24.net, https://pro100obmen.net, https://makoli.com, https://hot-bit.com, https://365cash.co, https://ww-pay.com, https://newline.online, https://betatransfer.net, https://x-pay.cc, https://baksman.com, https://24paybank.com, https://n-obmen.net, https://trust-exchange.org, https://bankcomat.com, https://minedtrade.com, https://kassa.cc, https://fastchange.cc, https://wmglobus.com, https://goldobmen.com, https://cointocard.org, https://lionex.net, https://orangeexchangepro.com, https://xchange.is, https://www.achange.net, https://i-obmen.biz, https://btc2cashin.me, https://100monet.pro, https://solidchanger.net, https://cashex.io, https://cash-transfers.com, https://e-obmen.net, https://obmenkin.com, https://pmcash.kz, http://uxbtc.com, https://bitpayeers.biz, https://1wm.kz, https://e-money.cc, http://exchanger.org.ua, http://trust-changer.com, https://www.bestchange.ru.