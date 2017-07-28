Google убрала ограничение в 2 тысячи фото в Photos

Суя по всему, команда сервиса Google Photos (Google Фото) отменила одно из ограничений по загрузке фотографий на облачные сервера. Речь идет об ограничении в 2000 фотографий на альбом. Об этом рассказал пользователь известного социального новостного ресурса Reddit под ником chaoblast.


По словам источника, он смог выйти за пределы лимита в 2 тысячи фото в своем альбоме о путешествиях. На данный момент в нем содержится уже более 3000 фото и все позволяет загружать дополнительный контент. Конечно, это может оказаться разовым сбоем, но отмена лимита все же более вероятна.

Источник
Reddit
Теги
Google фото Google Photos Google Фото

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Apple начала выплачивать 2 миллиарда долларов Nokia
Главное за неделю: Хокинг предрекает Апокалипсис, дизайн iPhone 8 и Meizu Pro 7 официально
NASA опубликовало "натуральное" фото Большого красного пятна на Юпитере

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 87
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 38
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32