Google убрала ограничение в 2 тысячи фото в Photos

Суя по всему, команда сервиса Google Photos (Google Фото) отменила одно из ограничений по загрузке фотографий на облачные сервера. Речь идет об ограничении в 2000 фотографий на альбом. Об этом рассказал пользователь известного социального новостного ресурса Reddit под ником chaoblast.





По словам источника, он смог выйти за пределы лимита в 2 тысячи фото в своем альбоме о путешествиях. На данный момент в нем содержится уже более 3000 фото и все позволяет загружать дополнительный контент. Конечно, это может оказаться разовым сбоем, но отмена лимита все же более вероятна.