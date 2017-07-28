NASA опубликовало "натуральное" фото Большого красного пятна на Юпитере
Международное аэрокосмическое агентство NASA опубликовало "натуральное" изображение гигантского атмосферного вихря на Юпитере, так называемого Большого красного пятна. Оно было создано гражданским ученым Бьёрном Йоунссоном (Björn Jónsson) с использованием данных, полученных камерой JunoCam зонда «Юнона» (Juno).
Изображение представляет собой визуализацию естественных цветов Большого красного пятна и его окрестностей, как бы его увидел человек невооруженным взглядом с позиции «Юноны».
Оригинальное изображение было сделано 10 июля 2017 года, во время пролета зонда над пятном. Тогда «Юнона» приблизилась к вершинам облаков платаны на 13 917 километров.
Большое красное пятно на Юпитере считается самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе. Наблюдения за ним ведутся аж с 1830 года, хотя есть указания, что пятно было замечено Джованни Кассини еще в 1665 году, если речь идет об одном и том же объекте, то вихрь существует уже более 350 лет.
Напомним, первые снимки Юпитера «Юнона» передала в июле прошлого года. Зонд был запущен NASA 5 августа 2011 года с целью исследования Юпитера, в прошлом году зонд вышел на стабильную орбиту вокруг планеты. Один оборот вокруг Юпитера зонд делает за 53,4 дня. Прошедшее сближение с планетой стало шестым для зонда. Как ожидается, «Юнона» продолжит вращаться вокруг Юпитера до февраля 2018 года, а затем погрузится в него. Впрочем, миссию могут и продлить.