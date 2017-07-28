В России начали продавать авиабилеты через Ethereum

Альфа-Банк и авиакомпания S7 Airlines объявили о запуске блокчейн-платформы по продаже авиабилетов на базе Ethereum. Как отмечают разработчики, технология позволила кратно ускорить и упростить расчеты между авиакомпанией и ее крупнейшим агентом при продаже авиабилетов.


В будущем S7 Airlines не исключает подключения к проекту новых партнеров, первыми из которых могут быть компании, связанные с авиационной тематикой - поставщики бортового питания, топлива и аэропортовых услуг

Внедрение платформы Ethereum открыло возможности оптимизации бизнес-процессов как для авиакомпании, так и для ее партнеров. Скорость расчетов выросла с 14 дней до 23 секунд. Таким образом, авиакомпания не предоставляет агенту отсрочку платежа и получает выручку сразу после оформления авиабилета. Внедрение блокчейна также позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить надежность и прозрачность торговых операций.

Источник
Альфа-Банк
Теги
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