В России начали продавать авиабилеты через Ethereum

Альфа-Банк и авиакомпания S7 Airlines объявили о запуске блокчейн-платформы по продаже авиабилетов на базе Ethereum. Как отмечают разработчики, технология позволила кратно ускорить и упростить расчеты между авиакомпанией и ее крупнейшим агентом при продаже авиабилетов.





В будущем S7 Airlines не исключает подключения к проекту новых партнеров, первыми из которых могут быть компании, связанные с авиационной тематикой - поставщики бортового питания, топлива и аэропортовых услуг

Внедрение платформы Ethereum открыло возможности оптимизации бизнес-процессов как для авиакомпании, так и для ее партнеров. Скорость расчетов выросла с 14 дней до 23 секунд. Таким образом, авиакомпания не предоставляет агенту отсрочку платежа и получает выручку сразу после оформления авиабилета. Внедрение блокчейна также позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить надежность и прозрачность торговых операций.