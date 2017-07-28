Samsung Pay может заработать на смартфонах конкурентов

Компания Samsung ведет переговоры с крупнейшими продавцами и производителями Android-смартфонов о запуске платежной системы Samsung Pay на флагманских смартфонах других компаний. Об этом рассказал профильный ресурс Gadgets 360 со ссылкой на источник, осведомленный о развитии проекта.





Чтобы на смартфонах конкурентов был возможен полноценный запуск сервиса, производителям потребуется добавить специальные чипы в устройства, чтобы реализовать поддержку технологии MST.

Кроме того, пара источников сообщает о планах запуска полноценного Samsung Pay на смартфонах Samsung среднего уровня, тогда как сейчас он работает на них в урезанном виде под названием Samsung Pay Mini.