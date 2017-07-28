Участники миссии на МКС рассказали о запахе космоса

Участники новой экспедиции на МКС рассказали, чем пахнет открытый космос. Так, российский космонавт Сергей Рязанский заявил: «Космос пахнет сваркой. Очень металлический озоновый запах, как когда газовая сварка идет. Вот этим пахнет открытый космос».

Его американский коллега Рэндольф Брезник (Randolph Bresnik) чувствует совсем другое: «После выхода в открытый космос, когда мы открываем люк, — это невероятный запах, который можно сравнить с грибным крем-супом».

Оба космонавта отправятся в экспедицию на МКС в основном составе экипажа. С ними также полетит Паоло Несполи (Paolo Nespoli) из Европейского Космического Агентства.

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с комическим кораблем «Союз МС-05» к МКС случится в 18:41 по московскому времени 28 июля, сегодня.  

Источник
НТВ
Теги
космос МКС

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