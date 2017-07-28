Ученые нашли ближайших родственников самых живучих существ на планете

Японские и британские биологи выяснили, что существа Тихоходки, которых называют самыми живучими существами на планете земля, ближе не к членистоногим, как считалось ранее, а к нематодам. Исследование об этом опубликовано в журнале PLOS Biology.

У Тихоходок (изучались виды R. varieornatus и H. dujardini), как и у нематод, всего 5 классов HOX-генов, связанных с запуском транскрипционных факторов. У членистоногих таких классов около 10.

Тихоходки способны выжить на протяжении 20 месяцев в жидком кислороде при температуре минус 193 градуса Цельсия. Ученые предполагают, что ген Dsup, защищающий от радиации и экстремальных условий, можно пересадить и человеку.