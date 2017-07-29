Стивен Хокинг предупредил человечество о смертельно опасных пришельцах-мародерах

Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг (Steven Hawking) предупредил человечество об опасностях встречи с пришельцами. В документальной телепередаче под названием "Stephen Hawking’s Favourite Places" (Любимые места Стивена Хокинга), он заявил: "Однажды мы можем получить сигнал с планеты вроде этой <глизе 832="" c="">, но должны остеречься отвечать".





Хокинг рассказал, что планета Глизе 832 c (Gliese 832c) имеет потенциал к поддержке инопланетной жизни, но маловероятно, что любая форма жизни будет рада услышать сигнал от человечества. Напомним, Глизе 832 c представляет собой экзопланету в созвездии Журавля. Она вращается вокруг красного карлика Глизе и обладает индексом подобия Земле 0,81, это один из самых высоких показателей среди известных ученым экзопланет.

Хокинг отметил: "Встреча с продвинутой цивилизацией может оказаться подобной встрече коренных американцев с Колумбом. Это хорошо не закончится". Он пошел дальше и заявил, что инопланетная жизнь может оказаться "алчными мародерами, бороздящими просторы космоса в поисках ресурсов для грабежа и планет для завоевания и колонизации".