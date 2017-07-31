ФАС возбудила дело против "большой четверки" за национальный роуминг

ФАС России (Федеральная антимонопольная служба) возбудила дело в отношении российских операторов "большой четверки" из-за национального роуминга. Об этом рассказал журналистам Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя ведомства, на пресс-конференции.





Дело заведено против операторов ВымпелКом, МегаФон, МТС и Tele2. Голомолзин сообщил следующее: "Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении "большой четверки". Он отметил, что операторы нарушили антимонопольное законодательство "путем установления монопольно высокой цены на услуги национального роуминга".

По словам Голомолзина, окончательное разрешение ситуации может состоять только в создании тарифных условий, когда абоненты будут получать услуги связи в роуминге как дома.

Напомним, 17 июля ФАС вынесла четырем российским крупнейшим операторам предупреждение с требованием, фактически, устранить роуминг по стране. В деятельности МТС, ВымпелКома, МегаФона и Tele2 были обнаружены признаки нарушения закона о защите конкуренции — операторы установили поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.