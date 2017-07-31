Путин подписал закон об анонимайзерах и VPN

Владимир Путин, президент России, подписал закон о анонимайзерах и VPN. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь, когда закон прошел все необходимые инстанции, он вступит в силу с 1 ноября 2017 года.





Напомним, этот закон, фактически, запрещает в России использование VPN-сервисов и анонимайзеров для обхода блокировок различных сайтов, по тем или иным причинам установленных Роскомнадзором.

Он запрещает обеспечивать использование в РФ "информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ" для получения доступа к ресурсам, сайтам и страницам, доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен.

Тотального запрета VPN и анонимайзеров не предлагается, хотят запретить именно обход блокировок с их помощью. Для того, чтобы владельцы таких анонимайзеров, VPN и прочих "разблокировщиков" смогли выполнить требование закона, им должны предоставить доступ к списку заблокированных сайтов Роскомнадзора. То есть, пользователи корпоративных VPN могут спать спокойно.

За невыполнение требований Роскомнадзора исполнить запрет в течение 30 дней предлагается блокировать доступ к таким провинившимся ресурсам, предоставляющим возможности для просмотра заблокированных сайтов.

Изначально в законе предполагалось, что отслеживать сервисы для обхода блокировок будет Роскомнадзор, но во втором чтении "следящее" ведомство сменили на ФСБ и МВД, тогда как Роскомнадзору останется определять провайдера, через которого работают сервисы.