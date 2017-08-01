Космическое агентство NASA показало рассвет на Сатурне, а также южное полярное сияние. Снимки произвел зонд Cassini в заключительной стадии своей миссии. Уникальный снимок рассвета был сделан 16 июля 2017-го года с расстояния 1,25 миллиона км от поверхности гиганта. Масштаб изображения равен 7 км на 1 пиксель.

Что касается южного полярного сияния, то его зонд запечатлел 20 июля 2017-го года с расстояния 1 миллион км от поверхности Сатурна. Южные огни создаются заряженными частицами, перемещающимися в атмосфере и заставляющими газ светиться. Темная область является ночной стороной планеты.

Cassini пройдет еще пять витков по орбите Сатурна, а затем погрузиться в его атмосферу.