Роскомнадзор закрыл реестр блогеров

Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





Напомним, вовно три года назад, 1 августа 2014 года, вступил в силу закон, согласно которому российские блогеры и владельцы ряда сайтов с посещаемостью более 3 000 пользователей в сутки, практически, приравнивались к СМИ. Они обязывались размещать на своем ресурсе фамилию, имя, отчество и контактную информацию. Кроме того, они наравне с журналистами должны будут нести полную ответственность за размещаемые сведения. Сведения о таких блогерах размещались в специальном реестре.

Как поясняется на сайте Роскомнадзора, положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров, признаны утратившими силу Федеральным законом от 29.07.2017 №276-ФЗ. Это тот самый закон о VPN и анонимайзерах, подписанный вчера Владимиром Путиным. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров.

Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации.