Последнее солнечное затмение ожидается через 600 миллионов лет

Ученые заявили, что последнее полное солнечное затмение произойдет примерно через 600 000 000 лет. К тому времени Луна удалится от Земли настолько далеко, что не сможет закрыть увеличившееся в размерах Солнце своим диском. Кстати, скорость удаления Луны от нашей планеты составляет примерно 2,2 см в год.

Ричард Вондрак (Richard Vondrak) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (США) объяснил, что солнечное затмение возможно только тогда, когда положение Луны и Солнца точным образом совпадает в пространстве. Он также добавил, что со временем число и продолжительность затмений уменьшается. Последнее такое событие произойдет как раз через 600 миллионов лет.

Солнечное затмение — это явление, когда Луна в движении проходит по диску светила. Такое возможно только в момент новолуния. Однако не в каждое новолуние можно наблюдать затмение. Из-за наклона орбиты Луны к орбите Земли спутник зачастую проходит выше или ниже Солнца. Однако в настоящее время не менее двух раз в году (и не чаще пяти) тень Луны падает на Землю, и мы можем наблюдать солнечное затмение. Что касается полных солнечных затмений, то они чрезвычайно редки — происходят примерно раз в 1,5 года.

Ближайшее солнечное затмение ожидается 21 августа этого года. Увидеть его смогут жители центральных регионов США.