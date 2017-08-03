Что случилось 2 августа 2017 года?

Студия Ninja Theory сняла фильм о героине Hellblade: Senua’s Sacrifice. Sony сообщила о поставках 63,3 миллионов PlayStation 4 на рынок. Альфа-версия 3.0 Star Citizen перенесена на сентябрь. Улучшенная Resident Evil: Revelations выйдет на PS4 и Xbox One 29 августа. 

Люксембург собирается добывать минералы за пределами Земли. Астрофизики назвали условие зарождения новой жизни в Солнечной системе. В сети появилась петиция с требованием сделать Flash открытым. В Индии потребовали запретить беспилотные автомобили

Мы узнали, почему на самом деле Facebook отключил роботов, придумавших собственный язык. Nvidia выпустит внешние модели ускорителей Quadro и Titan Xp. Продажи iPad впервые выросли с 2013 года. В России запустят Национальную систему фильтрации интернет-трафика

Смартфон Xiaomi Mi 6C первым получит восьмиядерник Surge S2LG V30 засветился в подробностях. Lenovo выпускает первые бюджетные ноутбуки на Windows 10 SОгромный Huawei Mate 10 дебютирует 16 октября.

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: E3 2017, цена iPhone 8 в России и старт продаж Nokia 3 и 5

16 июня

Главное за неделю: iPhone 8 может задержаться, Windows 10 S и характеристики OnePlus 5

5 мая

Главное за неделю: Moto G5 в России, керамический Xiaomi Mi 6 и MateBook X от Huawei

26 мая

Главное за неделю: Nokia 3310 в России, "финальный" дизайн iPhone 8 и запрет Яндекса на Украине

19 мая

Главное за неделю: WWDC 2017, слухи о начале производства iPhone 8 и Meizu Pro 7 на фото

9 июня

Главное за неделю: анонс новой Need for Speed, рендеры iPhone 8 и Windows 10 Fall Creators Update

12 мая
Из рубрикиНаука и технологии
Ученые обнаружили на другой планете светящуюся воду
Биткоин разделился на две валюты
День, когда Apple совершила главную ошибку

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 97
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 86
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 33