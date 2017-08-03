Биткоин разделился на две валюты

Криптовалюта Биткоин окончательно разделилась на два отдельных платежных инструмента. За сутки после появления новая криптовалюта выросла более чем в два раза, а сам Биткоин слегка "похудел". 

Разделение Биткоина произошло 1 августа из-за разногласий между его создателями по поводу нового программного обеспечения. Размер блока, содержащий информацию о транзакциях, в итоге увеличили с 1 МБ до 8 МБ только для одной криптовалюты, которая теперь называется Bitcoin Cash. Оригинальный Биткоин своего имени не менял. 

По замыслу разработчиков, увеличение размера блока позволило бы поднять пропускную способность сети и простимулировать ее рост. 

На момент запуска одна единица Bitcoin Cash стоила не более 300 долларов, но в среду уже торговалась на уровне 750 долларов. Сейчас цена находится на уровне 500 долларов. Общая капитализация на сегодня составляет около 8 миллиардов долларов. 

Bitcoin Cash сразу после появления оказался в тройке лидеров криптовалют, где также находятся оригинальный Биткоин (сейчас торгуется на уровне 2700 долларов) и Ethereum (торгуется на уровне примерно 200 долларов). 

Источник
RG
Теги
Bitcoin криптовалюта

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