Ученые обнаружили на другой планете светящуюся воду

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании обнаружили в атмосфере экзопланеты WASP-121b воду. Любопытно, что планета вряд ли подходит для жизни, так как является газовым гигантом и относится к типу горячих юпитеров, объектов расположенных настолько близко к своей системной звезде, что их атмосфера раскаляется до нескольких тысяч градусов Цельсия (предположительно, до 2500). В таких чудовищных условиях, например, железо не способно сохранить твердую или жидкую форму, а существует в виде газа.

А молекулы воды разогреваются настолько, что испускают яркое инфракрасное излучение. Это и называется эффектом светящейся воды. 

WASP-121b находится в 900 световых годах от Земли. Год на этой планете длится всего 1,3 дня, а её масса превосходит Юпитер.

Источник
Lenta
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