Что случилось 3 августа 2017 года?

На Rockstar вновь подают в суд, на этот раз из-за GTA: Vice City. Gran Turismo 7 в ближайшем будущем ждать не следует. Раскраска для взрослых по мотивам The Witcher выйдет в ноябре. Создатели Torchlight выпустят игру Hob 26 сентября. 

Биткоин разделился на две валюты. Ученые обнаружили на другой планете светящуюся воду. А на Земле Samsung заработала за квартал больше, чем Apple, и выпустила смартфон-раскладушку SM-G9298. Hydrogen One за 1200 долларов показался на видео.

LG показала часть дисплея смартфона V30, гаджет также сравнили с LG G6 и Galaxy S8+. Стодолларовый Huawei Honor 6A появился в России. Google запустил новую Землю для iPhone. Альфа-Банк выпустил фитнес-браслет с платежными возможностями. Android O дебютирует через неделю. 

Сбербанк начал открытое тестирование оператора «Поговорим». «Викимедиа Ру» получила первый президентский грант на 9 млн рублей. А Samsung Galaxy Note 8 поступит в продажу уже 15 сентября.

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