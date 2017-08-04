Обнаружено древнее семейство астероидов возрастом 4 млрд лет

Исследователи обнаружили семейство темных астероидов в пространстве между Марсом и Юпитером, берущее свое начало на ранних этапах формирования Солнечной системы. Древнее семейство астероидов почти также старо, как и сама Солнечная система, и может пролить свет на то, как формировались Земля и другие планеты.





По словам Марко Дельбо (Marco Delbo), астрофизика из университета Ниццы, возглавляющего проект, это старейшее семейство из известных в главном поясе астероидов.

Основываясь на размере и форме группы астероидов, исследователи полагают, что ее возраст насчитывает порядка 4 миллиардов лет. Для сравнения, Солнечная система насчитывает около 4,6 миллиарда лет.

Другая подобная астероидная группа, потенциально, такая же древняя была найдена среди семейства Хильды в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера. Она расположена за основным поясом, почти на таком же расстоянии от Солнца, как и Юпитер.