На этой рабочей неделе компания AMD представила процессоры Ryzen Threadripper, а также свои видеокарты RX Vega. Российская компания «Лаборатория «Лександ» показала пару телефонов Lexand BT1 Steel и BT1 Glass. А Facebook отключил своих ботов из-за придуманного ими собственного языка. Об этом и других важных новостях минувших пяти дней читайте ниже.

AMD Ryzen Threadripper стартуют от $549

Компания AMD раскрыла подробности о выпуске в продажу мощных десктопных процессоров Ryzen Threadripper. Прием предварительных заказов открывается сегодня, а розничные продажи стартуют 10 августа.

AMD Ryzen Threadripper базируется на 14-нанометровой архитектуре Zen. Как ожидается, старший процессор линейки станет конкурентом 18-ядерного Intel Core i9 Extreme Edition, представленного на Computex 2017.

Если ранее речь шла о двух чипах, то теперь оказалось, что выпускаются сразу три процессора — 16-ядерная 32-поточная модель 1950X, 12-ядерная модель 1920X) с 24 потоками, а также 1900X с восьмью ядрами и 16 потоками.

Процессоры разблокированы, используют новый Socket TR4, имеют четырехканальный контроллер памяти DDR4 и располагают встроенным контроллером интерфейса PCI Express на 64 линии.

Базовая тактовая частота на 16-ядерном Ryzen Threadripper 1950X составляет 3,4 ГГц с возможностью «разгона» до 4,0 ГГц. На 12-ядерном Ryzen Threadripper 1920X базовая тактовая частота составляет 3,5 ГГц с возможностью «разгона» до 4,0 ГГц, 8-ядерном 1900X — 3,8 и 4 ГГц. TDP достигает 180 ватт.

AMD 1950X оценен в $999, 1920X — в $799, а 1900X — в $549. Продажи 1950X и 1920X стартуют 10 августа, а младшая модель станет доступна позднее — только 31 августа.

Видеокарты RX Vega

Компания AMD на коференции SIGGRAPH показала свои новые видеокарты поколения Vega 10.





Линейка будет состоять из трех моделей:

Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition: 64 вычислительных блока CU, 4096 потоковых процессоров, частота ядра 1406 МГц (Boost до 1677 МГц), 8 ГБ HBM2-памяти, жидкостное охлаждение, TDP на уровне 345 Вт, цена 699 долларов. Radeon RX Vega 64: 64 вычислительных блока CU, 4096 потоковых процессоров, частота ядра 1247 МГц (Boost до 1546 МГц), 8 ГБ HBM2-памяти, воздушное охлаждение, TDP на уровне 295 Вт, цена 499 долларов. Radeon RX Vega 56: 56 вычислительных блока CU, 3584 потоковых процессоров, частота ядра 1156 МГц (Boost до 1471 МГц), 8 ГБ HBM2-памяти, воздушное охлаждение, TDP на уровне 210 Вт, цена 399 долларов.

Все карты RX Vega оснащены тремя портами DisplayPort 1.4 и одним портом HDMI 2.0, подключаются двумя восьмиконтактными кабелями питания. Старт продаж назначен на 14 августа.

Мобильные телефоны-гарнитуры BT1 Steel и BT1 Glass

Российская компания «Лаборатория «Лександ» представила пару телефонов Lexand BT1 Steel и BT1 Glass. Они не только могут самостоятельно выполнять телефонные функции, но и использоваться в качестве дополнитльного аксессуара для основного смартфона.

При Bluetooth-подключении телефоны можно использовать как гарнитуры, расширяющие и упрощающие возможности смартфонов. Они позволяют выполнять беспроводную синхронизацию контактов, звонков и музыки, удаленно получать уведомления и управлять камерой смартфона. Для полнофункциональной работы устройства через протокол Bluetooth требуется приложение BT Notifier.

Телефон Lexand BT1 Steel имеет металлический корпус и весит всего 50 граммов, корпус BT1 Glass сделан из закаленного стекла, вес составляет 85 граммов. Они оснащены цветным экраном диагональю 1,54 дюйма с разрешением 240 х 240 пикселей, сенсорной клавиатурой, FM-радио и MP3-плеером. Телефоны поддерживают работу с двумя microSIM-картами и карточками памяти microSD емкостью до 128 ГБ. Аккумулятором на 500 мАч обещает до 80 часов в режиме ожидания и до 3 часов в режиме разговора.

Сотовые телефоны Lexand BT1 Steel и BT1 Glass доступны по рекомендованной розничной цене 3990 рублей.

Почему Facebook отключил роботов, придумавших собственный язык

В Facebook приняли решение отключить одну из своих систем искусственного интеллекта из-за того, что она перестала использовать английский язык и начала применять для передачи информации между ботами свой собственный, непонятный человеку, пестрят заголовки СМИ. Сообщалось, что систему отключили, а в будущем решили перепрограммировать, запретив использовать непонятные фразы.

Но, что же произошло на самом деле? В Facebook задались целью создать чатботов, которые могли бы общаться с людьми. Разработчики начали с того, что придумали простую игру с заданием разделить предметы (шляпы, мячи, книги) между двумя командами.

Ботов научили играть в эту игры в два этапа. Сначала компьютер слушал общение между людьми во время игры, а затем ему позволили, используя метод проб и ошибок, технику обучения с подкреплением (reinforcement learning, один из способов машинного обучения, в ходе которого испытуемая система обучается, взаимодействуя с некоторой средой) улучшить свою тактику.

И как раз во время этой игры, используя технику обучения с подкреплением, боты перестали общаться между собой на понятном языке. Точнее, слова были понятными, а вот фразы — напротив. Выглядело это примерно так:

Bob: i can i i everything else . . . . . . . . . . . . . . (я могу я я все остальное . . . . . . . . . . . . . .)

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to (мячи для меня имеют ноль для меня для меня для меня для меня)

Напомним, что целью команды Facebook было создание ботов, способных играть и общаться с человеком. И именно поэтому им пришлось переписать алгоритм, чтобы удостовериться, что люди их поймут. Собственно это и стало причиной громких заголовков в прессе.

Другие важные новости недели

Лучшее, что мы написали за неделю

Мы выбрали 5 лучших недорогих ноутбуков для дома. А эти 5 смартфонов не хотят чинить в мастерских. Евгений Харитонов подготовил обзор смартфона Xiaomi Mi Max 2.