7 августа москвичи смогут увидеть бордовую Луну

В понедельник, 7 августа, можно будет увидеть частичное лунное затмение в Московском планетарии через телескопы, установленные в «Парке неба». В это день цвет Луны изменится на бордово-красный. Об этом рассказал официальный портал мэра и правительства Москвы.





Как сообщила пресс-служба планетария: «Несмотря на то что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, небесный спектакль можно будет увидеть и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях».

В Москве частичное лунное затмение будет видно с 20:24 до 22:19. В течение двух часов Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее на четверть диска. Максимальная фаза затмения произойдет в 21:20.

В планетарии наблюдение начнется с 20:00 и продлится до 23:00. У каждого телескопа будет стоять астроном, который поможет увидеть затмение своими глазами. Кроме того, посетителям покажут Сатурн и Юпитер.