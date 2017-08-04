Ученые предполагают, что на Венере существовал океан

Ученые из США и Франции выяснили, что на Венере после ее формирования мог находиться океан. 

С помощью компьютерных симуляций специалисты узнали, что, если бы на Венере было достаточно облаков, углекислого газа и воды, то там мог бы существовать полноценный океан. 

Ученые считают, что безжизненная сейчас Венера в прошлом выглядела совсем иначе. Если сейчас температура атмосферы планеты составляет 460 градусов, то 715 миллионов лет назад она равнялась примерно 15 градусам. 

Сообщается, что, судя по компьютерному моделированию, в атмосферы планеты конденсировался пар, а на поверхности обазовывались океаны. 

Утверждается, что для формирования океана на Венере требовалось лишь 30% от той массы воды, которая содержится в океане нашей планеты. 

Источник
The Space Reporter
Теги
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