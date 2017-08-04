Платный YouTube Red теперь позволяет сохранять песни и плейлисты

Компания Google добавила новую возможность для сервиса YouTube Red с платной подпиской. Теперь пользователи могут добавлять музыку для прослушивания в офлайн-режиме.


При наличие подписки YouTube Red, пользователь может добавлять композиции в офлайн-режим и слушать их без подключения к Интернету. Контент хранится на устройстве до 30 дней.

Теперь добавлять контент в офлайн-режим можно двумя способами. Если раньше была доступна только функция "Офлайн-микс", при активации которой в памяти устройства будет автоматически сохранена подборка композиций, созданная на основе истории просмотра, то теперь также можно выбрать композицию, плейлист или альбом и добавить их в офлайн-режим вручную.

Напомним, Google официально запустила платный сервис YouTube Red в 2015 году, он позволяет смотреть видеоролики без рекламы и в фоновом режиме, а также сохранять их в память устройства.

Источник
Google
Теги
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