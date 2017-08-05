На Нептуне засекли гигантский шторм размером с Землю

Астрономы, проводившие наблюдения в обсерватории Кека, зафиксировали гигантский шторм на Нептуне. По размаху ураган охватывает территорию близкую к размеру Земли. Об этом сообщила пресс-служба Калифорнийского университета в Беркли.





Центр шторма имеет почти 9 000 км в поперечнике, что составляет 3/4 Земли или 1/3 от радиуса Нептуна. Шторм имеет почти круглую форму и расположен рядом с экватором Нептуна, в этом регионе астрономы пока еще никогда не наблюдали ярких облаков.





По словам ученых, для них было большим сюрпризом увидеть шторм такой яркости на таких низких широтах. Обычно эти области чрезвычайно спокойны, а яркие облака обычно видны на высоких широтах, и наблюдаемое явление является уникальным.