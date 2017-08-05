Россия и США запустят миссию на Венеру после 2025 года

Рабочая группа из России и США трудится над международным проектом по изучению Венеры. По предварительным расчетам специалистов, автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» может быть запущена после 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.





Научная программа проекта предполагает изучение строения минералогического, химического, элементного состава поверхности, процессов взаимодействия атмосферы и поверхности, электромагнитной, и сейсмической активности; строения, состава и химии облачного слоя, а также ряда других свойств планеты.

Концепция проекта такова, что станция должна включать как минимум орбитальный и посадочный аппараты. При этом посадочный аппарат должен проработать на спуске и на поверхности Венеры не менее трех часов.



Конструкция посадочного аппарата будет базироваться на проверенных решениях, апробированных в ходе проектов серии «Венера» и «ВЕГА». Орбитальный аппарат будет включать задел, полученный при разработке космического аппарата «Луна-Ресурс (ОА)». После разделения спускаемого аппарата с орбитальным, последний начнет программу научных исследований, рассчитанную на 3 года.



В качестве дополнительных элементов станции будут рассмотрены субспутник массой до 120 кг для проведения самостоятельных исследований и аэростатные зонды различной конструкции для работы на высоте 50-55 км в атмосфере Венеры, а также различная полезная нагрузка, предлагаемая научным сообществом.