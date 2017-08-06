NASA опубликовало полное видео пути Curiosity на Марсе

Международное аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео пройденного пути Curiosity по Марсу в честь пятилетия высадки марсохода.





Видео составлено из снимков, сделанных камерой Hazcam. Каждый снимок имеет пометку о дате съемки и соответствующем соле (марсианском дне), а вставленная в ролик карта показывает местоположение марсохода на момент съемки и отображает пройденный путь.

Напомним, марсианская научная лаборатория Curiosity была запущена 26 ноября 2011 года, а мягкая посадка на поверхность Марса состоялась 6 августа 2012 года в районе кратера Гейл.