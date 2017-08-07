В Китае построили гигантский радиотелескоп, которые займется изучением пульсаров, Черных Дыр, поиском экзопланет и признаков внеземной жизни. Называется он Пятисотметровый Апертурный Сферический Телескоп (ПАСТ или FAST на английском языке).

Телескоп появился в провинции Гуйчжо на юго-западе страны. Строительство телескопа заняло 5 лет, было потрачено около 180 миллионов долларов. По словам ученых, с помощью радиотелескопа можно будет получить точные данные о координатах того или иного объекта.

Площадь телескопа примерно равняется площади 30 футбольных полей. Это самый большой подобный объект с заполненной апертурой на планете.