Человекоподобный робот Boston Dynamics упал со сцены во время демонстрации

Компания Boston Dynamics, известная своими забавными двуногими и четвероногими роботами, провела демонстрацию человекоподобного робота Atlas, которая завершилась падением робота со сцены. На самом деле, видео было опубликовано еще месяц назад, но почему-то осталось незамеченным любопытными интернет-пользователями.


"Падение года" произошло во время демонстрации, которую проводил Марк Райберт (Marc Raibert), создатель и президент компании, на конгрессе Congress of Future Science and Technology Leaders.

В демонстрации участвовали Atlas на пару с собако-роботом SpotMini. Atlas перемещался, переносил тяжести и выполнял команды, ориентируясь на данные собственных камер, а SpotMini пытался отнять у него коробку. В конце Atlas запнулся за проектор у края сцены и упал с нее.

Источник
The Next Web
Теги
фейспалм робот Boston Dynamics

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