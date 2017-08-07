В Красноярском крае обнаружено скопление костей динозавров и мамонтов

Палеонтологи Томского госуниверситета (ТГУ) обнаружили новое скопление костей динозавров, древних носорогов и мамонтов во время экспедиции в разрезе Большой Илек Ачинского района Красноярского края. В пресс-релизе вуза сообщается: "В процессе геологических исследований ученым удалось обнаружить остатки крупных травоядных - предположительно, зауроподов и стегозавров, а также хищных динозавров. В "мамонтовом уровне" найдены кости мамонтов, носорогов и хищников".

Сергей Лещинский, заведующий лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ говорит, что ранее здесь находили только пыльцу вымерших остений и обломки костей и зубов древних животных, но не древнее 30 000 лет. Теперь же все изменилось: "Теперь мезозойская часть разреза имеет палеонтологическое обоснование своего возраста - раннего мела, вероятно, 120-100 млн лет назад, что очень важно для палеонтологии и стратиграфии. Изучая эти остатки, мы можем уточнить возраст отложений".

По сообщениям местных СМИ, находка была обнаружена во время попытки проведения стратиграфического описания (исследование в области гидрогеологии).