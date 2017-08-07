Google добавила выбор поиска по умолчанию для Chrome на Android

Компания Яндекс подтвердила, что компания Google выполняет требования мирового соглашения с ФАС (Федеральная антимонопольная служба). Начиная с этого месяца российские пользователи мобильного браузера Chrome для Android будут видеть экран выбора поисковой системы.


Он появится при первом запуске браузера после обновления до версии 60. В качестве основного поисковика можно будет выбрать один из трех вариантов: Яндекс, Google или Mail.ru.

Ранее на всех устройствах на Android в браузере Chrome поиском по умолчанию был Google. Чтобы сменить поисковик, требовалось выполнить определенную последовательность действий в настройках. Теперь же пользователи смогут решить, какой поисковик использовать в качестве основного, сразу после открытия браузера.

Напомним, в апреле Google помирился с Яндексом и ФАС, уладив двухлетнюю тяжбу о нарушении антимонопольного законодательства, согласившись выплатить штраф в 438 миллионов рублей и дополнительный штраф на миллион, выписанные в 2016 году. Помимо мирового соглашения с ФАС, Google заключила коммерческое соглашение с Яндексом, пообещав предоставить дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса Яндекс в браузере Chrome.

Источник
Яндекс
Теги
смартфон ANDROID планшет Россия Google браузер Яндекс Chrome ФАС

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Навител Навигатор 9.8 для автонавигаторов и головных устройств предлагает три альтернативных маршрута
«Хаббл» заснял галактику с загадочной темной материей
Человекоподобный робот Boston Dynamics упал со сцены во время демонстрации

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 109
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 35
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 34
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34