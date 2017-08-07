«Хаббл» заснял галактику с загадочной темной материей

Космический телескоп «Хаббл» получил подробные фотографии карликовой галактики под названием NGC 5949. Она находится в созвездии «Дракон» и благодаря относительной близости к Земле, на расстоянии порядка 44 миллионов световых лет, является отличной возможностью для ученых по изучению карликовых галактик.





NGC 5949 представляет собой довольно "габаритную" карликовых систему. Она классифицирована как карлик благодаря относительно небольшому количеству звезд, содержащихся в ней. При этом она относится к категории спиральных галактик с перемычкой. Структура на фото видна не очень хорошо, это говорит о том, что галактика представляет собой яркую, но не очень выраженную вертушку.

Относительно этой галактики астрономы столкнулись с несколькими космологическими затруднениями. Одно из них касается распределения темной материи в галактике. Оно признано странным и загадочным, это так называемая называемая «проблема порогового гало», когда наблюдения кривых вращения темной холодной материи не показывают предсказанной формы.